Радник Зеленського запропонував називати Росію «Московією»

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 13:03

Микита Потураєв виступив з досить цікавою пропозицією. За його словами, росіянам, які хочуть повернутись до витоків, треба допомогти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв виступив з цікавою ініціативою. Останній запропонував перейменувати Росію і російську мову.

Зокрема, він виступив за те, щоб називати «русский язык» «российским языком». Так, Микита Потураєв вважає, що у двох країн різні діалекти, тому й назви повинні бути різні.

«Ми взагалі її (мову – ред.) повинні перейменувати. Наприклад, сказати, що у нас (в Україні – ред.) «русский язык», а там (в Росії –ред.) — российский», - зазначив політик.

Ще одна ініціатива, називати Росію Московією.

«Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо <...> повернемо росіянам різноманітність історичну», - зазначив він.

Підсумовуючи він зазначив, що Росія є «тимчасово непідконтрольною Китайській Народній Республіці територією».