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Микита Потураєв виступив з досить цікавою пропозицією. За його словами, росіянам, які хочуть повернутись до витоків, треба допомогти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв виступив з цікавою ініціативою. Останній запропонував перейменувати Росію і російську мову.
Зокрема, він виступив за те, щоб називати «русский язык» «российским языком». Так, Микита Потураєв вважає, що у двох країн різні діалекти, тому й назви повинні бути різні.
«Ми взагалі її (мову – ред.) повинні перейменувати. Наприклад, сказати, що у нас (в Україні – ред.) «русский язык», а там (в Росії –ред.) — российский», - зазначив політик.
Ще одна ініціатива, називати Росію Московією.
«Вони ж хочуть повернутися до витоків? Давайте ми їм допоможемо <...> повернемо росіянам різноманітність історичну», - зазначив він.
Підсумовуючи він зазначив, що Росія є «тимчасово непідконтрольною Китайській Народній Республіці територією».
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