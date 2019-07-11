Бейонсе здивувала розкішним нарядом

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 12:02

37-річна співачка Бейонсе прикула до себе увагу завдяки незвичній сукні з численними прикрасами.

Новину передає «Преса України».

Відома американська співачка Бейонсе дебютувала у блискучій чорній сукні з численними прикрасами на прем'єрі мультфільму «The Lion King». Знаменитість також взяла на дійство свою доньку Блу Іві. Остання доповнювала знаменитість схожим нарядом.

Як відомо, Бейонсе подарувала свій голос левиці, персонажу мультфільму. За словами іноземних ЗМІ, 37-річна знаменитість була одягнена у міні-сукню від Олександра Макквіна.

«Бейонсе вкотре продемонструвала своє декольте, а численні прикраси просто змусили зірку по-справжньому засяяти», - відзначили очевидці.