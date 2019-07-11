У Херсоні одночасно народились чотири двійні (ВІДЕО)

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Херсонські породіллі здивували медиків. Одразу чотири жінки в один і той самий час народили по двох дітей.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 10 липня, в пологовому будинку Херсона одночасно народилися чотири двійні. Мова йде про шістьох дівчат та двох хлопчиків. За словами журналістів, лікарі і мами були дуже здивовані такому ходу подій, адже одночасні пологи були незаплановані.
За словами медиків, на їх пам’яті немає таких випадків, коли в одному місті одночасно народжувалось стільки двієнь.
Також відомо, що у всіх чотирьох породіль вагітність наступила природним шляхом. Тетяна Ващенко, завідуюча акушерським відділенням, зазначила, що в двох випадках діти народилися в строк, а в двох передчасно. Тому діти зараз потребують підтримки дихання.
Варто зазначити, що для трьох сімейних пар двійні виявились первістками. Тим часом в іншої матері це п’яті пологи.
«У двох пар народилися дівчатка, у двох інших - різностатеві двійнята, яких ще називають «королівськими». Троє мам двійнят мають однаковий вік - 31 рік, четвертої мамі - 33», - идется в сюжете.
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