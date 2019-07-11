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У Києві затримали турка-вбивцю

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 10:54
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У Києві затримали турка-вбивцю

Українські правоохоронці затримали у Києві громадянина Туреччини. Відомо, що він вчинив страшний злочин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, у Києві затримали громадянина Туреччини, якого підозрюють у вбивстві турецького професора одного з університетів. Зловмисника затримали у Голосіївському районі. За словами київських правоохоронців, чоловік знаходився у міжнародному розшуку.

«47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство і участь в злочинній організації. Фігурант підозрюється у вбивстві професора одного з університетів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українські правоохоронці встановили місце перебування чоловіка, після чого відбулось його затримання.

Наразі відомо, що 5-й кримінальний суд Анкари видав ордер на арешт затриманого. 

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