Вигнання біса: Українці знову не зраділи появі Порошенка серед простих смертних (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 10:15

Петра Порошенко не зовсім тепло зустріли на Закарпатті. Він вкотре почув на свою адресу «Ганьба».

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 липня, колишній український президент Петро Порошенко взяв участь у своєму передвиборчому мітингу. На цей раз політик вирішив агітувати за себе у Закарпатті, а саме у місті Свалява. Однак тут колишньому українському лідеру були не раді.

«Обікрав армію, всіх обікрав!» - лунало з натовпу на адресу Порошенка.

«Ганьба!» - також кричали українці.

Окрім цього Порошенка намагались шарпнути за одяг. Деякі протестувальники навіть намагались перекрити йому прохід. Як повідомлялось раніше, під крики «Ганьба» Порошенко проводив мітинг у Хмельницькому.