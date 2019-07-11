Вигнання біса: Українці знову не зраділи появі Порошенка серед простих смертних (ВІДЕО)

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Петра Порошенко не зовсім тепло зустріли на Закарпатті. Він вкотре почув на свою адресу «Ганьба».
Новину передає «Преса України».
Вчора, 10 липня, колишній український президент Петро Порошенко взяв участь у своєму передвиборчому мітингу. На цей раз політик вирішив агітувати за себе у Закарпатті, а саме у місті Свалява. Однак тут колишньому українському лідеру були не раді.
«Обікрав армію, всіх обікрав!» - лунало з натовпу на адресу Порошенка.
«Ганьба!» - також кричали українці.
Окрім цього Порошенка намагались шарпнути за одяг. Деякі протестувальники навіть намагались перекрити йому прохід. Як повідомлялось раніше, під крики «Ганьба» Порошенко проводив мітинг у Хмельницькому.
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