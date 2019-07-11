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Вигнання біса: Українці знову не зраділи появі Порошенка серед простих смертних (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 10:15
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Вигнання біса: Українці знову не зраділи появі Порошенка серед простих смертних (ВІДЕО)

Петра Порошенко не зовсім тепло зустріли на Закарпатті. Він вкотре почув на свою адресу «Ганьба».

Новину передає «Преса України».

Вчора, 10 липня, колишній український президент Петро Порошенко взяв участь у своєму передвиборчому мітингу. На цей раз політик вирішив агітувати за себе у Закарпатті, а саме у місті Свалява. Однак тут колишньому українському лідеру були не раді.

«Обікрав армію, всіх обікрав!» - лунало з натовпу на адресу Порошенка.

«Ганьба!» - також кричали українці.

Окрім цього Порошенка намагались шарпнути за одяг. Деякі протестувальники навіть намагались перекрити йому прохід. Як повідомлялось раніше, під крики «Ганьба» Порошенко проводив мітинг у Хмельницькому.

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