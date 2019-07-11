Яніна Соколова поборола рак та закликала депутатів легалізувати медичний канабіс (ВІДЕО)

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Відома українська журналістка Яніна Соколова закликала депутатів не ігнорувати сьогоднішнє засідання ВРУ. Так, вона наполягла на тому, щоб вони легалізували медичний канабіс.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, відома українська журналістка Яніна Соколова звернулась до українських депутатів, які голосуватимуть за законопроект про легалізацію медичного канабісу.
«Депутати мають голосувати за законопроект, який надасть доступ до використання медичного канабісу у науці та медицині (у медицині акцентую виключно за рецептом лікаря). Прийняття цього закону полегшить життя 2 мільйонам українців, які щодня страждають від болю», - зазналила вона.
Журналістка також закликала депутатів з’явитися у ВРУ, щоб проголосувати за законопроект. Нагадаємо, у літній період депутати активно прогулюють засідання.
«Проект Я, Ніна підтримує цю ініціативу. 1 млн онкохворих теж потребують реалізації цього закону. Адже гідної альтернативи знеболенню не існує», - зазначила вона.
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