Онищенко висміяв жалюгідного «порохобота» Олешка

Парубій зі своїми законами отримає юридичну оцінку своєї дурості – письменник 09:21
Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019 07:00
У Порошенка починається чудовий період під назвою «compliance» - Онищенко 12:48
На кримський пляж викинуло тіло чоловіка з гирею на шиї 12:15
Білорусь готова прийняти Зеленського та Путіна для переговорів 10:35
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Олександр Онищенко звернув увагу на те, що відомий прихильник Петра Порошенка Мирослав Олешко раптом підтримав Володимира Зеленського, якого він так активно критикував.
Новину передає «Преса України».
Відомий український політик Олександр Онищенко висміяв головного «порохобота» Мирослава Олешко. Як відомо, блогер за часів президентства Петра Порошенка активно підтримував останнього. Наразі ж він вирішив «перевзутися».
На своїй сторінці у соцмережі Олександр Онищенко звернувся до блогера.
«Махровий порохобот Мирослав Олешко, ображений в рідному стані Андрієм Полтавою і Ко, перебудовується під підтримку Зеленського. У своєму новому відеоролику він заявив, що Зеленський «відмінно троллянув Путіна». Мирослав, ти що! Зеленського не можна підтримувати! Він же наркоман, ти сам нас переконував ...», - написав політик.
Нагадаємо, Мирослав Олешко прокоментував відеозвернення Володимира Зеленського щодо телемосту між «NewsOne» і «Росія 1». За словами Олешка, відеозвернення президента було абсолютно вдалим.
«Мені воно сподобалося, він постарався віщати на дві аудиторії - проукраїнську і проросійську, і досить добре троллянув Путіна», - зазначив він.
07:54: В Україні випав літній сніг
09:58: Головні помічники Зеленського залишилися без зарплати
09:21: Парубій зі своїми законами отримає юридичну оцінку своєї дурості – письменник
08:42: Журнал Harper's Bazaar показав сідниці Серени Вільямс
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.