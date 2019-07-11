Онищенко висміяв жалюгідного «порохобота» Олешка

Аня Мартинюк 11 липня 2019, 08:56

Олександр Онищенко звернув увагу на те, що відомий прихильник Петра Порошенка Мирослав Олешко раптом підтримав Володимира Зеленського, якого він так активно критикував.

Новину передає «Преса України».

Відомий український політик Олександр Онищенко висміяв головного «порохобота» Мирослава Олешко. Як відомо, блогер за часів президентства Петра Порошенка активно підтримував останнього. Наразі ж він вирішив «перевзутися».

На своїй сторінці у соцмережі Олександр Онищенко звернувся до блогера.

«Махровий порохобот Мирослав Олешко, ображений в рідному стані Андрієм Полтавою і Ко, перебудовується під підтримку Зеленського. У своєму новому відеоролику він заявив, що Зеленський «відмінно троллянув Путіна». Мирослав, ти що! Зеленського не можна підтримувати! Він же наркоман, ти сам нас переконував ...», - написав політик.

Нагадаємо, Мирослав Олешко прокоментував відеозвернення Володимира Зеленського щодо телемосту між «NewsOne» і «Росія 1». За словами Олешка, відеозвернення президента було абсолютно вдалим.

«Мені воно сподобалося, він постарався віщати на дві аудиторії - проукраїнську і проросійську, і досить добре троллянув Путіна», - зазначив він.