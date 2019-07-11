В Україні посилили умови усиновлення

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Українські сім'ї, які бажають усиновити дитину, зіткнуться з новими вимогами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що Кабмін дав добро на посилення вимог усиновлення. Так, 10 липня був схвалений проект постанови «Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».
Згідно з документом, будут посилені вимоги до кандидатів усиновити дитину. Крім того, робота служб у справах дітей та Мінсоцполітики з питань обліку кандидатів в усиновлювачі буде покращена.
Також передбачається ведення Єдиного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які можуть бути усиновлені.
«Постанова має сприяти більшій відкритості та прозорості процедури усиновлення, а також дозволити мінімізувати корупційні ризики і корупційні складові в процесі усиновлення», - йдеться у документі.
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