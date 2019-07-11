В Україні випав літній сніг

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Українські Карпати побачили липневий сніг. Ситуацію прокоментував Сорін Тіміш.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що в Івано-Франківській області, на горі Піп Іван випав сніг з дощем. Опади були зафіксовані ще вчора, 10 липня. Таку інформацію надали представники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.
«Станом на 14:05 10.07.2019 в на горі Піп Іван Чорногірській хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С», - йдеться в повідомленні.
У румунських Карпатах також випав липневий сніг, а саме на горі П'єтрос на висоті 2300 метрів. Ситуацію прокоментував мер міста Борша Сорін Тіміш. За його словами, він не пам'ятає, щоб сніг коли-небудь випадав у липні.
«Низька температура у вівторок ввечері і в середу принесла перший сніг на найвищу гірську вершину в Борше, я думаю, були нульові температури. Вершина була білою. 15 років тому в серпні був сніг на горі, але не в липні», - додав він.
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