В Україні домінуватиме холодна погода - синоптик

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Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли тепло повернеться в Україну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 липня, відомий український синоптик Наталія Діденко попередила, що холодна, повітряна маса в Україні домінуватиме. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.
«Найближчої ночі температура повітря становитиме +8+14 градусів, у Карпатах місцями 5-7 градусів тепла, вдень у більшості областей очікується +18+24 градуси, на Заході подекуди навіть +15+17 градусів», - зазначила вона.
За її прогнозом, періодичні дощі йтимуть на всій території країни. Виключенням можуть стати центральні частини та Південь.
«У Києві 11-го липня очікується погода свіжа та волога - періодичний дощик, вночі +10+12 градусів, вдень +20+22 градуси», - зазначила вона.
Діденко також спрогнозувала, що потепління прийде в Україну 20-22 липня.
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