Оприлюднено червневу зарплату Гройсмана

Аня Мартинюк 10 липня 2019, 13:40

Володимир Гройсман отримав доволі скромну зарплату зе червень. Тим не менше він був удостоєний надбавки за інтенсивність праці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, яку зарплату отримав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за працю у перший місяць літа. Так, голові уряду нарахували 35 тис. 707,92 грн. Про це розповіли журналісти «Слово і діло».

Після усіх відрахувань 41-річний Гройсман отримав 28 тис. 744,87 грн. Варто зазначити, що оклад прем’єр-міністра становить 12 тис. 167,83 грн, за вислугу років йому нарахували 4 тис. 745,45 грн, за інтенсивність роботи - 5 тис. 475,52 грн, індексація склала 583,47 грн, зарплата за час відряджень - 10 тис. 222,21 грн, зарплата за час відпустки - 2 тис. 513,43 грн.

Нагадаємо, помічники президента Володимира Зеленського Андрій Богдан та інші не отримали зарплату за травень та червень. До слова, віце-прем'єру України Павлу Розенко доплатили 44 тисячі гривень для вирішення побутових питань.