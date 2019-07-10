Головні помічники Зеленського залишилися без зарплати

Аня Мартинюк 10 липня 2019, 09:58

Андрій Богдан та інші помічники Володимира Зеленського два місяці не отримували зарплату за свою роботу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що голова Офісу президента України Андрій Богдан та інші помічники президента Володимира Зеленського не отримали зарплати за травень та червень і навіть більше, вони її не отримають.

Однак президент України Володимир Зеленський зарплату отримував.

«Заробітна плата керівнику Офісу президента України Богдану А. І., першому заступнику керівника Офісу президента Трофимову С. В. та заступникам керівника Офісу президента Костюку Ю. Ю., Рябошапка Р.Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В . і Гончаруку А. В. в травні і червні 2019 роки не нараховувалася», - йдеться у документі Державного управління справами.

Як повідомлялось раніше, у червні міністр МЗС Павло Клімкін отримав понад 42 тисячі гривні.