Парубій зі своїми законами отримає юридичну оцінку своєї дурості – письменник

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Макс Бужанський прокоментував ідею Андрія Парубія підкоректувати статтю 110 Кримінального кодексу України.
Новину передає «Преса України».
Кандидат в депутати Макс Бужанський прокоментував ініціативу спікера ВРУ Андрія Парубія. Останній, як відомо, вніс до парламенту закон про кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності Україні Донбасу і Криму.
На своїй сторінці у соцмережі Бужанський зазначив наступне:
«Прекрасно, сподіваюся, всі, що ставили під сумнів нашу територіальну цілісність ідіотським питанням -Чий Крим? - отримають юридичну оцінку своєї дурості. На чолі з самим Парубієм».
До слова, автори законопроекту, Андрій Парубій, Вікторія Сюмар, Марія Іонова та інші зазначили, що документ пропонує уточнити формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину формулюванням «умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України».
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