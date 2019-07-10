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Серена Вільямс дала відверте інтерв’ю модному журналу та дозволила розмістити на його сторінках не менш відверті знімки.
Новину передає «Преса України».
37-річна тенісистка Серена Вільямс дала інтерв’ю, а також взяла участь у фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar. Знаменитість постала у золотому вбранні, демонструючи свої потужні ноги та сідниці.
Варто зазначити, що колишня перша ракетка світу розповіла виданню про її досвід під час Відкритого чемпіонату США в минулому році у грі проти 21-річної Наомі Осака . Серена Вільямс зізналась, що почувала себе дуже погано після програшу.
«Я зрозуміла, що мені потрібно було простягнути руку Наомі після матчу, щоб вибачитися за свій вибух гніву на суддю», - зазначила вона.
«Що стосується мене, я відчував поразку і неповагу до спорту, який я люблю - тому, якому я присвятила своє життя», - додала вона.
08:42: Журнал Harper's Bazaar показав сідниці Серени Вільямс
07:00: Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019
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