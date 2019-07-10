Гройсман спустив на вибори 3 мільйони гривень

Аня Мартинюк 10 липня 2019, 08:13

Володимир Гройсман зізнався, скільки він витратив на передвиборчу кампанію та хто дав найбільше грошей на неї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не пожалів на свою передвиборчу кампанію близько трьох мільйонів гривень. Про це стало відомо з його останнього інтерв'ю.

При цьому голова уряду підкреслив, що він є найбільшим донором свого фонду.

«У нас є фонд виборчий. Він абсолютно відкритий, публічний. Ми опублікуємо абсолютно всіх. У нас немає великого бізнесу, у нас немає найбільших донорів. Я думаю, що найбільший донор напевно, це я», - заявив він.

Тим не менше говорити багато про витрати він не захотів.

«Я не буду на цьому зупинятись», - зауважив він.

В ході інтерв’ю Володимир Гройсман також зазначив, що готовий продовжити працювати прем’єр-міністром України й надалі.

«Але мені важливо не просто бути Прем'єром, а сформувати правильну команду і зняти всі обмеження, отоді я буду готовий бути ефективним Прем'єром», - завершив він.