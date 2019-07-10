Зближення Росії та України неминуче – Путін

Аня Мартинюк 10 липня 2019, 07:30

Володимир Путін дав привід сподіватися, що Україна та Росія налагодять відносини у майбутньому. Відповідну заяву він зробив під час останнього інтерв’ю.

Новину передає «Преса України».

Російський лідер Володимир Путін зробив чергову заяву щодо України. За його словами, зближення РФ з українською державою неминуче. Про це він розповів даючи інтерв’ю режисеру Оліверу Стоуну.

Путін запевнив, що Україна і Росія будуватимуть «нормальні, дружні» відносини.

«У всякому разі, неминуче будівництво нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин», - йшлось у його заяві.

Путін додав, що українці і росіяни – це одна нація.

«Я думаю, що здоровий глузд переможе, і в кінцевому підсумку все-таки ми прийдемо до стану, про який я сказав - зближення неминуче», - додав він.