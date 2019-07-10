Зближення Росії та України неминуче – Путін

Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019 07:00
У Порошенка починається чудовий період під назвою «compliance» - Онищенко 12:48
На кримський пляж викинуло тіло чоловіка з гирею на шиї 12:15
Білорусь готова прийняти Зеленського та Путіна для переговорів 10:35
Чиновника Олександра Башенка назвали «Жлобом року» (ВІДЕО) 13:29
«Юзик» та Дубінський закликали виборців не голосувати за клонів (ВІДЕО) 13:08
Телеміст вигідний гравцям проти Зеленського - письменник 12:47
Телеміст з Кисельовим без намордника не варіант для України – політолог 12:16
Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень 11:28
«Йди звідси»: Порошенка «тепло» зустріли у Хмельницькому (ВІДЕО) 10:50
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Володимир Путін дав привід сподіватися, що Україна та Росія налагодять відносини у майбутньому. Відповідну заяву він зробив під час останнього інтерв’ю.
Новину передає «Преса України».
Російський лідер Володимир Путін зробив чергову заяву щодо України. За його словами, зближення РФ з українською державою неминуче. Про це він розповів даючи інтерв’ю режисеру Оліверу Стоуну.
Путін запевнив, що Україна і Росія будуватимуть «нормальні, дружні» відносини.
«У всякому разі, неминуче будівництво нормальних, дружніх, я б навіть сказав, більш ніж дружніх, союзницьких відносин», - йшлось у його заяві.
Путін додав, що українці і росіяни – це одна нація.
«Я думаю, що здоровий глузд переможе, і в кінцевому підсумку все-таки ми прийдемо до стану, про який я сказав - зближення неминуче», - додав він.
08:42: Журнал Harper's Bazaar показав сідниці Серени Вільямс
07:00: Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.