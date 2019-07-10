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Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019

Аня Мартинюк 10 липня 2019, 07:00
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Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019

Марина Бех-Романчук показала чудовий результат на змаганнях в Неаполі. Українка здобула чергову медаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла золоту медаль в секторі для стрибків у довжину на ювілейних XXX всесвітніх студентсько-молодіжних спортивних змаганнях, які проходять в Неаполі.

Як відомо, українська спортсменка перемогла з результатом 6,84 метра. До слова, усі три спроби для української зірки були вдалими. Найгірший результат склав 6,66 метра.

Нагадаємо, цьогоріч Бех-Романчук завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи в приміщенні. Вона також взяла особисту бронзу і командне золото Європейських ігор.

 

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