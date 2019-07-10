У Львові трирічну дівчинку покинули в магазині

Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019 07:00
У Порошенка починається чудовий період під назвою «compliance» - Онищенко 12:48
На кримський пляж викинуло тіло чоловіка з гирею на шиї 12:15
Білорусь готова прийняти Зеленського та Путіна для переговорів 10:35
Чиновника Олександра Башенка назвали «Жлобом року» (ВІДЕО) 13:29
«Юзик» та Дубінський закликали виборців не голосувати за клонів (ВІДЕО) 13:08
Телеміст вигідний гравцям проти Зеленського - письменник 12:47
Телеміст з Кисельовим без намордника не варіант для України – політолог 12:16
Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень 11:28
«Йди звідси»: Порошенка «тепло» зустріли у Хмельницькому (ВІДЕО) 10:50
Проведення телемосту під час війни неприпустимо – Тимошенко 09:07
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
У Львові в одному з магазині чоловік залишив трирічну дитину та зник. З'явилися деталі інциденту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 липня, стало відомо про інцидент у Львові. Тут в одному з магазині на вулиці Куліша, 23 невідомий залишив трирічну дитину. За попередніми даними, батько дівчинки прийшов в магазин разом з другом й залишив там її.
Працівники магазину, не знайшовши, кому належить дитина, звернулися до поліції. В результаті працівники ювенальної превенції Галицького відділу поліції забрали дівчинку до відділу.
Правоохоронці звернулися до небайдужих українців допомогти встановити родичів дівчинки. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич зазначив, що згодом було встановлено батька дитини та її бабусю. Також відомо, що мати дівчинки померла у минулому році.
«Батько залишив дитину з другом, який завів її в магазин і залишив - поки всю ситуацію встановлюють», - зазначив Зінкевич.
Наразі дівчинка перебуває у притулку.
07:00: Україна взяла своє перше золото на Всесвітній Універсіаді-2019
12:48: У Порошенка починається чудовий період під назвою «compliance» - Онищенко
12:15: На кримський пляж викинуло тіло чоловіка з гирею на шиї
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.