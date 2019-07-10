У Львові трирічну дівчинку покинули в магазині

Аня Мартинюк 10 липня 2019, 06:35

У Львові в одному з магазині чоловік залишив трирічну дитину та зник. З'явилися деталі інциденту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 липня, стало відомо про інцидент у Львові. Тут в одному з магазині на вулиці Куліша, 23 невідомий залишив трирічну дитину. За попередніми даними, батько дівчинки прийшов в магазин разом з другом й залишив там її.

Працівники магазину, не знайшовши, кому належить дитина, звернулися до поліції. В результаті працівники ювенальної превенції Галицького відділу поліції забрали дівчинку до відділу.

Правоохоронці звернулися до небайдужих українців допомогти встановити родичів дівчинки. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич зазначив, що згодом було встановлено батька дитини та її бабусю. Також відомо, що мати дівчинки померла у минулому році.

«Батько залишив дитину з другом, який завів її в магазин і залишив - поки всю ситуацію встановлюють», - зазначив Зінкевич.

Наразі дівчинка перебуває у притулку.