Поблизу Одещини зіткнулись два зерновози

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Жахлива ДТП сталась на трасі Київ-Одеса. Тут відбулось зіткнення двох зерновозів. На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 липня, на трасі Київ-Одеса, а саме біля села Знам'янка Великомихайлівського району, сталась ДТП. Тут зіткнулися два автомобілі-зерновози. Відповідну інформацію надали у прес-службі Національної поліції України в Одеській області.
На жаль, не обійшлось без жертв. Загинули обоє водіїв транспортних засобів та один пасажир одного з них. Медики констатували смерть людей на місці події.
ДТП кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За попередніми даними, один з водіїв виїхав на зустрічну смугу.
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