Поблизу Одещини зіткнулись два зерновози

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 14:04

Жахлива ДТП сталась на трасі Київ-Одеса. Тут відбулось зіткнення двох зерновозів. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, на трасі Київ-Одеса, а саме біля села Знам'янка Великомихайлівського району, сталась ДТП. Тут зіткнулися два автомобілі-зерновози. Відповідну інформацію надали у прес-службі Національної поліції України в Одеській області.

На жаль, не обійшлось без жертв. Загинули обоє водіїв транспортних засобів та один пасажир одного з них. Медики констатували смерть людей на місці події.

ДТП кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За попередніми даними, один з водіїв виїхав на зустрічну смугу.