Instagram змусить користувачів ніяковіти

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 13:32

У компанії Instagram заявили про нововведення. Стосуються вони образливих коментарів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що компанія Instagram змусить користувачів почувати себе погано, якщо вони раптом надумають залишити комусь поганий коментар. Так, соцмережа матиме дві нові функції, мета яких боротися з постійно зростаючою проблемою кібер-знущань і тролінгу.

У компанії, яка належить Facebook, зазначили, що користувачі перед тим, як вони публікуватимуть свої образливі коментарі, отримуватимуть нагадування. Також деякі користувачі не зможуть залишити образливий коментар взагалі.

Адам Моссері, голова Instagram, заявив, що за створення безпечного середовища на платформі соціальних медіа має відповідати компанія.

«Instagram буде використовувати нову технологію штучного інтелекту, через яку автор поганих коментарів буде повідомлений, що вони можуть бути образливими для користувача. Це дозволить людям переосмислити і внести зміни до своїх коментарів перед відправкою», - додав він.