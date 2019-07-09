У Порошенка починається чудовий період під назвою «compliance» - Онищенко

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 12:48

Олександр Онищенко анонсував «цікаве» майбутнє Петра Порошенка. За його словами, трансакційне життя «титулованого злодія» стане нестерпним.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, український політик Олександр Онищенко заявив, що у ГПУ надійшло клопотання слідчих про арешт майна колишнього президента країни Петра Порошенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що скоро акції, нерухомість, рахунки, а також нерухоме майно заводу Кузня на Рибальському будуть заарештовані.

«Крім того, у Петі починається чудовий період під назвою compliance - міжнародна система протидії загрозам, яка чутливо реагує навіть на будь-яку негативну публікацію про суб'єкта, який, наприклад, хоче відкрити рахунок в європейському банку або сплатити за навчання дітей в британському коледжі. Кримінальні справи зроблять трансакційне життя титулованого злодія в Європі - просто нестерпним», - підсумував він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що п'ятий український президент Петро Порошенко зняв з банківського рахунку 34 мільйони доларів. За словами журналістів, це 340 кілограмів готівки.