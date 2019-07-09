На кримський пляж викинуло тіло чоловіка з гирею на шиї

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У Криму на одному з пляжів виявили тіло чоловіка. До його шиї була прив’язана атлетична гиря.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що на берег анексованого Криму винесло тіло чоловіка. Труп чоловіка виявили на одному з пляжів селища Миколаївка після шторму. Як зазначають очевидці та правоохоронці, загиблий був одягнений у діловий костюм, а до його шиї була прив’язана гиря.
Місцеві жителі заявили, що тіло дуже довго пролежало у воді. В результаті пляжем поширився досить неприємний запах.
«Його просто прибило до берега, хлопці витягли і накрили покривалом. Обличчя було сильно понівечене, впізнати було б абсолютно неможливо. Одягнений він був офіційно - білий верх, чорний низ, ще пайта була зверху тепла, і мокасини», - зазначила свідок події.
Відомо, що тіло чоловіка відправили у Сімферополь. Особу загиблого поки не встановлено. Також невідомо, вчинив чоловік самогубство чи це було вбивство.
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