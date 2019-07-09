Ірина Шейк показала, як битись з моделями (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 11:37

33-річна російська модель Ірина Шейк знялась у ролику для бренду Moschino.

Новину передає «Преса України».

Відома супермодель Ірина Шейк взяла участь у рекламній кампанії Moschino осінь/зима 2019. Разом з нею у зйомках взяли участь такі зірки подіуму як Джиджи Хадід і Джоан Смолс. Знаменитоісті розіграли драму у стилі культового серіалу «Династія» 80-х років.

У короткому ролику Ірина Шейк вступає у бійку з Хадід і Смолс. Перші фото зі зйомок Шейк оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі.

«Не балуватися з сестричками .. Знято легендарним Steven Meisel для Moschino», - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ірина Шейк розстається з Бредлі Купером. У пари є донька.