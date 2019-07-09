Ірина Шейк показала, як битись з моделями (ВІДЕО)

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33-річна російська модель Ірина Шейк знялась у ролику для бренду Moschino.
Новину передає «Преса України».
Відома супермодель Ірина Шейк взяла участь у рекламній кампанії Moschino осінь/зима 2019. Разом з нею у зйомках взяли участь такі зірки подіуму як Джиджи Хадід і Джоан Смолс. Знаменитоісті розіграли драму у стилі культового серіалу «Династія» 80-х років.
У короткому ролику Ірина Шейк вступає у бійку з Хадід і Смолс. Перші фото зі зйомок Шейк оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі.
«Не балуватися з сестричками .. Знято легендарним Steven Meisel для Moschino», - зазначила вона.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ірина Шейк розстається з Бредлі Купером. У пари є донька.
10:35: Білорусь готова прийняти Зеленського та Путіна для переговорів
13:29: Чиновника Олександра Башенка назвали «Жлобом року» (ВІДЕО)
13:08: «Юзик» та Дубінський закликали виборців не голосувати за клонів (ВІДЕО)
12:47: Телеміст вигідний гравцям проти Зеленського - письменник
12:16: Телеміст з Кисельовим без намордника не варіант для України – політолог
11:28: Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень
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