Офіційна гривня рекордно зміцнилась до долара

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Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне зміцнення до долара. Нацвалюта відвоювала у долара 11 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют на 9 липня. Долар коштує 25,60 грн. Американська валюта здешевіла одразу на 11 копійок. Варто зазначити, що це найбільше зміцнення нацвалюти з початку року.
Євро коштує 28,71 грн. Європейська валюта повернула українській 23 копійки. До слова, готівкові курси валют наступні:
Купівля долара відбувається за 25,52 грн. Продаж долара відбувається за 25,80 грн.
Купівля євро проходить за 28,58 грн, а продаж за 29,03 грн.
Нагадаємо, експерти IMF group Ukraine дали прогноз курсу гривні до іноземних валют до 2020 року. Вони очікують, що у поточному році максимальний курс гривні до долара становитиме 29,8 грн, а в 2020 році курс гривні перевалить за 31 грн за долар.
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