Офіційна гривня рекордно зміцнилась до долара

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 11:06

Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне зміцнення до долара. Нацвалюта відвоювала у долара 11 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до провідних іноземних валют на 9 липня. Долар коштує 25,60 грн. Американська валюта здешевіла одразу на 11 копійок. Варто зазначити, що це найбільше зміцнення нацвалюти з початку року.

Євро коштує 28,71 грн. Європейська валюта повернула українській 23 копійки. До слова, готівкові курси валют наступні:

Купівля долара відбувається за 25,52 грн. Продаж долара відбувається за 25,80 грн.

Купівля євро проходить за 28,58 грн, а продаж за 29,03 грн.

Нагадаємо, експерти IMF group Ukraine дали прогноз курсу гривні до іноземних валют до 2020 року. Вони очікують, що у поточному році максимальний курс гривні до долара становитиме 29,8 грн, а в 2020 році курс гривні перевалить за 31 грн за долар.