Білорусь готова прийняти Зеленського та Путіна для переговорів

Аня Мартинюк 09 липня 2019, 10:35

У прес-службі Олександра Лукашенка заявили, що Мінськ готовий стати полем для переговорів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 липня, стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко дав добро те, аби в Мінську відбулись переговори президентів РФ та України за участю США, Великобританії, Франції та Німеччини.

Відповідну інформацію надали у прес-службі президента Білорусі.

«Наш президент абсолютно підтримує пропозиції Володимира Зеленського. Ця позиція незмінна - і полягає вона в тому, що не можна дивитися один на одного через приціл знарядь, потрібно сідати і вирішувати проблеми, яких накопичилося чимало», - йдеться у повідомленні.

Тим часом міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей додав, що білоруська сторона давно зацікавлена в поверненні миру в Україну.

«І те, що прозвучало сьогодні з вуст президента України Зеленського, ми можемо тільки вітати», - наголосив він.

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна. На своїй сторінці у соцмережі він опублікував відео, у якому зазначив наступне:

«Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна. Треба поговорити? Треба. Обговоримо, чий Крим, кого там немає на Донбасі. Компанію для розмови пропоную наступну: я, ви, президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Місце? Думаю, Олександр Григорович Лукашенко з задоволенням прийме нас з вами в Мінську», - зазначив Зеленський.