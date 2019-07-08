Чиновника Олександра Башенка назвали «Жлобом року» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 13:29

Олександр Башенко, який зганьбився завдяки коментарю до повідомлення переможниці Європейських ігор у Мінську Ганни Соловей був жорстко висміяний у відомій YouTube-передачі.

Новину передає «Преса України».

У відомій розважальній YouTube-передачі висміяли президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. Останній, як відомо, дозволив собі грубе висловлювання на адресу золотої медалістки Європейських ігор у Мінську Ганни Соловей.

Так, все почалося з привітанням з золотою медаллю не української спортсменки, а певного «Мухомора С.В.». Ганни Соловей поцікавилась, яке відношення «Мухомор» має до її перемоги.

«А далі розверзлися ворота велосипедного пекла і звідти вилізло рило переможця спецолімпіади з хамства», - так згадують у сюжеті про Олександра Башенка.

Останній написав у коментарях Ганні «...будеш смердіти, прогонимо і не згадаємо як звали». За свої слова йому довелось відповідати перед журналістами. Однак і тут у президента Федерації велоспорту не вийшло сказати щось путнє.