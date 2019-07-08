Чиновника Олександра Башенка назвали «Жлобом року» (ВІДЕО)

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Олександр Башенко, який зганьбився завдяки коментарю до повідомлення переможниці Європейських ігор у Мінську Ганни Соловей був жорстко висміяний у відомій YouTube-передачі.
Новину передає «Преса України».
У відомій розважальній YouTube-передачі висміяли президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка. Останній, як відомо, дозволив собі грубе висловлювання на адресу золотої медалістки Європейських ігор у Мінську Ганни Соловей.
Так, все почалося з привітанням з золотою медаллю не української спортсменки, а певного «Мухомора С.В.». Ганни Соловей поцікавилась, яке відношення «Мухомор» має до її перемоги.
«А далі розверзлися ворота велосипедного пекла і звідти вилізло рило переможця спецолімпіади з хамства», - так згадують у сюжеті про Олександра Башенка.
Останній написав у коментарях Ганні «...будеш смердіти, прогонимо і не згадаємо як звали». За свої слова йому довелось відповідати перед журналістами. Однак і тут у президента Федерації велоспорту не вийшло сказати щось путнє.
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