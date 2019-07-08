«Юзик» та Дубінський закликали виборців не голосувати за клонів (ВІДЕО)

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Олександр Дубінський та Юрій Корявченков записали відео звернення до українських виборців. Останнім нагадали, скільки їхніх клонів було створено, аби збити виборців з пантелику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, відомий український журналіст Олександр Дубінський та представник студії «Квартал-95» Юрій Корявченков, більш відомий як «Юзик», звернулись до українських виборців. Так, вони записали відео звернення, у якому нагадали, що 21 липня українці можуть випадкового проголосувати за клонів.
За словами Корявченкова, у нього 5 клонів та один однофамілець. Тим часом у журналіста Олександра Дубінського шість клонів, три однофамільці.
«Голосуйте за «Слугу народа», уважно дивіться у бюлетені, за кого ви голосуєте. Не ведіться на фейки», - наголосив журналіст.
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