«Юзик» та Дубінський закликали виборців не голосувати за клонів (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 13:08

Олександр Дубінський та Юрій Корявченков записали відео звернення до українських виборців. Останнім нагадали, скільки їхніх клонів було створено, аби збити виборців з пантелику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, відомий український журналіст Олександр Дубінський та представник студії «Квартал-95» Юрій Корявченков, більш відомий як «Юзик», звернулись до українських виборців. Так, вони записали відео звернення, у якому нагадали, що 21 липня українці можуть випадкового проголосувати за клонів.

За словами Корявченкова, у нього 5 клонів та один однофамілець. Тим часом у журналіста Олександра Дубінського шість клонів, три однофамільці.

«Голосуйте за «Слугу народа», уважно дивіться у бюлетені, за кого ви голосуєте. Не ведіться на фейки», - наголосив журналіст.