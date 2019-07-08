Телеміст вигідний гравцям проти Зеленського - письменник

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 12:47

Макс Бужанський пояснив, чому раптом активізувався Віктор Медведчук, та кому вигідно організовувати телеміст.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, відомий письменник та кандидат в депутати Макс Бужанський прокоментував ініціативу зробити телеміст між російським пропагандистським каналом «Россия 24» та українським каналом «News One», який належить куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

На своїй сторінці у соцмереж потенційний політик зазначив, що Медведчук працює в інтересах Порошенка.

«5 років Порошенко вирощував Медведчука. Для того, щоб зробити з нього фігуру, яку він легко переможе на виборах. Чи не зрослося. Не знаю, домовилися вони, чи так співпало, але ця гра-парна. Переконаний, проти нас, тих, кому ці ігри набридли. Сподіваюся, що ми з вами дивимося на речі однаково тверезо. Задайте собі просте питання-кому вигідно? І все стане на свої місця», - зазначив він.

Бужанський також закликав звернути увагу на те, як ситуацією користуються ініціатори такої акції, Медведчук та партія «За життя», а також Порошенко та його ручні союзники, який екслідер використовує для того, щоб тиснути на Володимира Зеленського.

«Це камінь в наш город. Це спроба забрати ініціативу у нашого президента. Спроба загнати його у ситуацію, хорошо виходу з якої немає впринципі», - підсумував він.