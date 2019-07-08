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Телеміст з Кисельовим без намордника не варіант для України – політолог

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 12:16
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Телеміст з Кисельовим без намордника не варіант для України – політолог

Олександр Кочетков відреагував на новину про телеміст між каналами «Росія 24» та «News One». За його словами, телеміст є гарною ідею, однак за іншим сценарієм.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, відомий український політолог Олександр Кочетков прокоментував ідею провести телеміст між російським та українським телеканалом. На своїй сторінці у соцмереі він зазначив, що на місці президента Володимира Зеленського він назвав би ідею правильною та актуальною.

«Але оскільки з того боку має намір телемостувати головний пропагандистський канал «Росія 24» з Дмитром Кисельовим без намордника, то і від України повинен бути не комерційний канал «НьюсВан», тому що він же не зможе гарантувати, що у нього не виникнуть чисто технічні проблеми з подачею сигналу на супутник. Уявляєте, все добре, а картинки немає. І звуку немає. Ні Віктора Медведчука, ні його звуків», - прокоментував Кочетков.

Він також запропонував провести телеміст з «Громадським ТБ».

«Ведучими я б запропонував ... навіщо ж відразу Ірину Фаріон, можна Міхеїла Саакашвілі попросити, у нього телевізійний досвід є. І теми треба заздалегідь затвердити. Зокрема, «Про єдиний народ і братню допомогу на прикладах Зеленопілля, Іловайська і Дебальцевого», - підкреслив Кочетков.

 

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