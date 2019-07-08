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Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 11:28
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Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень

35-річна Катя Осадча повідомила, що тепер є власницею розкішного автомобіля Jaguar XJ.

Новину передає «Преса України».

Відома українська телеведуча Катя Осадча повідомила своїм шанувальникам, що вона змінила «залізного коня». Так, її тепер возитиме не Porsche, а новенький чорний Jaguar XJ. Як зазначають журналісти, коштує такий транспортний засіб три мільйони гривень.

Знімок обновки Осадча представила на своїй сторінці у соцмережі.

«Чи то з роками, то чи з досвідом приходить час пересісти на великий седан! Трохи незвично, але дуже комфортно», - зазначила 35-річна телеведуча.

Нагадаємо, чоловіком Каті Осадчої є Юрій Горбунов.

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