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35-річна Катя Осадча повідомила, що тепер є власницею розкішного автомобіля Jaguar XJ.
Новину передає «Преса України».
Відома українська телеведуча Катя Осадча повідомила своїм шанувальникам, що вона змінила «залізного коня». Так, її тепер возитиме не Porsche, а новенький чорний Jaguar XJ. Як зазначають журналісти, коштує такий транспортний засіб три мільйони гривень.
Знімок обновки Осадча представила на своїй сторінці у соцмережі.
«Чи то з роками, то чи з досвідом приходить час пересісти на великий седан! Трохи незвично, але дуже комфортно», - зазначила 35-річна телеведуча.
Нагадаємо, чоловіком Каті Осадчої є Юрій Горбунов.
12:47: Телеміст вигідний гравцям проти Зеленського - письменник
12:16: Телеміст з Кисельовим без намордника не варіант для України – політолог
11:28: Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень
10:50: «Йди звідси»: Порошенка «тепло» зустріли у Хмельницькому (ВІДЕО)
09:07: Проведення телемосту під час війни неприпустимо – Тимошенко
08:28: Російський пропагандист анонсував телеміст каналів РФ та України
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