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У Хмельницькому Петра Порошенка зустріли невдоволені українців. Так, вони закликали політика йти геть.
Новину передає «Преса України».
Колишній український президент Петро Порошенко відправився у передвиборчий тур. Політик навідався у Хмельницький, однак тут йому були не раді. Місцеві жителі зустріли його вигуками «Ганьба» та «Йди звідси».
Про те, що Порошенка зустріли «тепло», розповів політик Олександр Онищенко. Він же й додав на своїй сторінці у соцмережі відео з місця події. Так, на відео Порошенко крокує вулицею, а тим часом натовп відправляє його куди подалі.
«Петру Олексійовичу влаштували «Ганьбу!» в, як він любить говорити, «фантастичному» Хмельницькому», – прокоментував Онищенко.
Інтернет-спільнота також висміяла одіозного екслідера.
«Зустріч, гідна Порошенка. Шкода тільки, що не побили», - з’явилось у коментарях.
11:28: Катя Осадча похизувалась автомобілем вартістю 3 мільйони гривень
10:50: «Йди звідси»: Порошенка «тепло» зустріли у Хмельницькому (ВІДЕО)
09:07: Проведення телемосту під час війни неприпустимо – Тимошенко
08:28: Російський пропагандист анонсував телеміст каналів РФ та України
07:14: Маломуж назвав фактор, який підштовхне Путіна вести відкриту війну
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