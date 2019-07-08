Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Проведення телемосту під час війни неприпустимо – Тимошенко
  • Переляканий Порошенко зняв з рахунку 34 мільйони доларів
  • Путін стягує зброю до українського кордону – Бондар

«Йди звідси»: Порошенка «тепло» зустріли у Хмельницькому (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 10:50
Версія для друку
«Йди звідси»: Порошенка «тепло» зустріли у Хмельницькому (ВІДЕО)

У Хмельницькому Петра Порошенка зустріли невдоволені українців. Так, вони закликали політика йти геть.

Новину передає «Преса України».

Колишній український президент Петро Порошенко відправився у передвиборчий тур. Політик навідався у Хмельницький, однак тут йому були не раді. Місцеві жителі зустріли його вигуками «Ганьба» та «Йди звідси».

Про те, що Порошенка зустріли «тепло», розповів політик Олександр Онищенко. Він же й додав на своїй сторінці у соцмережі відео з місця події. Так, на відео Порошенко крокує вулицею, а тим часом натовп відправляє його куди подалі.

«Петру Олексійовичу влаштували «Ганьбу!» в, як він любить говорити, «фантастичному» Хмельницькому», – прокоментував Онищенко.

Інтернет-спільнота також висміяла одіозного екслідера.

«Зустріч, гідна Порошенка. Шкода тільки, що не побили», - з’явилось у коментарях.


Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції