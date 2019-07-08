Сем Сміт приєднався до Лондонського прайду

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 10:17

27-річний Сем Сміт взяв участь у Лондон прайд. Співак готувався до дійства. Так, він зробив собі макіяж.

Новину передає «Преса України».

Відомий британський співак Сем Сміт, який останнім часом дивує своїми вподобаннями, долучився до великого ЛГБТ-прайду, який пройшов у Лондоні. Поп-сенсація пройшла разом з тисячами геями, лесбійками, трансексуалами та іншими людьми, які не підтримують гетеро зв'язки.

27-річна знаменитість показала, що готувалася до прайду. Зокрема, співак зробив собі макіяж.

Як повідомлялось раніше, Сем Сміт показав свою ідеальну пару взуття. Як виявилось, це черевики на високому каблуку. За словами артиста, він мріяв про таке взуття для походу в магазин.