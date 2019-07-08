Гриневич виступила проти репетиторства

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 09:43

Лілія Гриневич вважає, що не всі педагоги можуть бути репетиторам. Так, міністр зазначила, що репетиторство створює прецедент для конфлікту інтересів.

Новину передає «Преса України».

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич зробила досить гучну заяву. За її словами, репетитортство – це неправильна практика. Свою думку міністр пояснила. Так, вона вважає, що така практика створює прецедент для конфлікту інтересів.

«Іноді вчитель не працює як належить на уроці, щоб діти приходили до нього на індивідуальні платні заняття. Це ганебне явище!» - заявила вона.

При цьому вона уточнила, що вчитель, який вчить дитину у школі, не може бути її репетитором. Однак, Гриневич зауважила, що давати освітні послуги за гроші, є легальною практикою.

«З батьками укладається договір про надання платних освітніх послуг. Але є досвід дітей, які мають дуже високі результати ЗНО, і у них не було репетиторів. Все залежить від школи, середовища і від наполегливості самої дитини», - підсумувала Гриневич.