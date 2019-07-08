Проведення телемосту під час війни неприпустимо – Тимошенко

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 09:07

Юлія Тимошенко засудила ідею провести телеміст між телеканалами РФ та України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко прокоментувала ідею провести 12 липня телеміст між російським телеканалом «Росія-1» та українським NewsOne. На своїй сторінці у соцмережі політик зазначила, що така практика під час війни неприпустима.

«Я переконана, що «говорити треба» тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України. А в існуючих умовах телеміст - це інформаційна атака, складова гібридної війні проти України», - зазначила Тимошенко.

Вона додала, що на такий хід подій повинен відреагувати президент України Володимир Зеленський, а також РНБО та СБУ.

«У нового президента України надскладне завдання - знешкодити інформаційну зброю, яку запустив на територію України та дбайливо викохав попередній президент. Зараз його заяви з істеричним засудженням телемосту виглядають цинічно з огляду на те, що він сам цей міст і побудував», - додала політик.

Тимошенка закликала подумати, як на телеміст дивитимуться воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв, ветерани АТО.