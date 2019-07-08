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Російський пропагандист анонсував телеміст каналів РФ та України

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 08:28
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Російський пропагандист анонсував телеміст каналів РФ та України

Дмитро Кисельов заявив, що російський та український телеканали домовились провести телеміст. Стало відомо, яка мета такого проекту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що телеканали «Росія-1» і канал кума Путіна, Віктора Медведчука, NewsOne збираються провести телеміст під назвою «Треба поговорити». Триватиме він дві години. За цей час громадяни двох країн спілкуватимуться один з одним.

Відповідний анонс зробив російський одіозний телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми «Вести недели». За його словами, телеміст відбудеться 12 липня і він буде аналогом першого в історії телемосту між СРСР і США. Нагадаємо, він мав місце в 1982 році. Тоді для реалізації задуму були використані космічні засоби зв'язку.

На такий хід подій відреагувала глава Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що телемість - це частина політики по «окупації українського медіапростору».

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