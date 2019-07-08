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Дмитро Кисельов заявив, що російський та український телеканали домовились провести телеміст. Стало відомо, яка мета такого проекту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 липня, стало відомо, що телеканали «Росія-1» і канал кума Путіна, Віктора Медведчука, NewsOne збираються провести телеміст під назвою «Треба поговорити». Триватиме він дві години. За цей час громадяни двох країн спілкуватимуться один з одним.
Відповідний анонс зробив російський одіозний телеведучий Дмитро Кисельов в ефірі програми «Вести недели». За його словами, телеміст відбудеться 12 липня і він буде аналогом першого в історії телемосту між СРСР і США. Нагадаємо, він мав місце в 1982 році. Тоді для реалізації задуму були використані космічні засоби зв'язку.
На такий хід подій відреагувала глава Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що телемість - це частина політики по «окупації українського медіапростору».
09:07: Проведення телемосту під час війни неприпустимо – Тимошенко
08:28: Російський пропагандист анонсував телеміст каналів РФ та України
07:14: Маломуж назвав фактор, який підштовхне Путіна вести відкриту війну
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