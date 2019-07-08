Стало відомо, що роблять тварини під час затемнення

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 07:47

Такі явища як затемнення Місяця та Сонця впливают на поведінку людей та тварин. Вчені розповіли, що доводиться відчувати тваринам під час таких змін.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 липня, стало відомо, як місячне та сонячне затемнення впливає на тварин. Як відомо, для більшості тварин структура їхнього дня - і навіть їхнього року - залежить від циклу світла-темряви. Ці регулярні та ритмічні цикли довжини днів розповідають тваринам, коли їм треба харчуватися, коли вони повинні спати, коли прийшов час мігрувати, і коли прийшов час розмножуватися.

За словами вчених, цикли Місяця також сильно впливають на їхню поведінку. Так, місячний синодичний цикл викликає зміни в магнітному полі Землі, гравітаційному тяжіння Місяця на Землі і рівні світла вночі.

Багато видів можуть використовувати цей період для розмноження. Масовий нерест в коралах збігається з повними або новими місяцями. Спантеличені тварини, які активні протягом дня, повертаються до своїх нічних мешканців, а нічні тварини думають, що вони проспали.

Сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Місяць і Земля вирівняні на одній осі так, що Місяць повністю блокує Сонце. Деякі види павуків починають руйнувати свої павутини під час затемнення, як це зазвичай роблять наприкінці дня. Після того, як затемнення пройшло, вони знову починають відновлювати їх.

Подібним чином, риби і птахи, які діють протягом дня, відправляються у свої нічні місця відпочинку, а нічні кажани з'являються, здається, обмануті раптовою темрявою.