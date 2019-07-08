Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Аня Мартинюк 08 липня 2019, 06:31

Наталія Діденко закликала українців готуватись до зниження температур повітря. Також синоптик спрогнозувала дощі впродовж тижня.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко дала дещо невтішний прогноз погоди на поточний тиждень. За її словами, у більшість областей України прийде похолодання.

«Понеділок покаже скромні +20+25 градусів, лише на Сході України, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму ще затримається літо, +25+30 градусів. Але надалі практично скрізь ще посвіжіє», - спрогнозувала вона.

За її словами, опади у вигляді дощу прийдуть на Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, у Кропивницький та райони, Черкащину, Полтавщину, Дніпро та райони, у східні області.

«Подекуди з грозами та шквалами. На решті території або зовсім сухо, або з красивих рухливих хмар можливі локальні невеликі дощики», - уточнила вона.

Сьогодні, 8 липня, у Києві стовпчики термометрів покажуть +21+23 градуси. Ймовірні невеликі опади. За прогнозом синоптика, тиждень у Києві буде прохолодний. Також тут періодично йтимуть дощі.

«Тому ввечері зверніть увагу на верхні полиці шаф, де сумують тепліші речі, вони вам можуть знадобитися», - підсумувала вона.