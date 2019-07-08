Маломуж назвав фактор, який підштовхне Путіна вести відкриту війну

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Микола Маломуж нагадав, що Росія може ативізувати свої сили в Україні. Однак, за однієї вагомої умови.
Новину передає «Преса України».
Глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зробив гучну заяву. За його словами, РФ може піти в наступ у разі, якщо Україна почне відкрито відвойовувати Донбас та анексований Крим.
«За нашими розвідувальними даними і даними наших партнерів, Росія в період виборів не буде проводити якісь наступальні операції. Провокації точно будуть, нагнітання ситуації - також. А стягування військ - це стратегія щодо України на випадок наших дій по звільненню територій і можливої дестабілізації ситуації в нашій країні. Тоді можлива, фактично, пряма агресія. Але на сьогоднішній день таких сценаріїв ми не бачимо, хоча наші спецслужби і силові структури готуються до будь-яких ситуацій», - пояснив він.
Маломуж додав, що після парламентських виборів в Україні масштабних військових операцій від Росії очікувати не варто.
«Причини різні. По-перше, ми вже маємо достатні ресурси для того, щоб протидіяти. А по-друге, на міжнародному рівні наші партнери, в тому числі з НАТО, при масштабних наступах будуть негайно реагувати, включаючи навіть розблокування свого умовного нейтралітету в щодо агресивних дій Росії», - підсумував він.
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