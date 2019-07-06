Радикали підтримали закон про кастрацію педофілів

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Олег Ляшко відреагував на чергове зґвалтування та вбивство дитини. За словами політика, він підтримує кастрацію педофілів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко відреагував на пост першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна. Останній зазначив, що 5 липня на Дніпропетровщині оперативники поліції затримали раніше двічі засудженого чоловіка 1995 року народження, який зґвалтував та вбив дівчинку 2005 року народження.
«У вказаному їм місці в ході проведення невідкладених слідчих дій був й виявлений труп дитини. Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв. На жаль, список зґвалтованих і вбитих дітей зростає кожного дня», - зазначив Аброськін.
Тим часом Олег Ляшко зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що зробить все аби Рада прийняла закон про кастрацію педофілів.
«Цих тварюк треба кінчати!», - написав Ляшко.
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