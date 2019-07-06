На Херсонщині виростили кольорові кавуни (ВІДЕО)

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Українські фермери на Херсонщині здивували своїми кавунами. Так ягоди тепер мають нове забарвлення.
Новину передає «Преса України».
У Херсонській області почали вирощувати кавуни нетипового для рослини кольору. Так, ягоди мають жовту шкірку, а не зелену. А от середина кавуна може бути і звичною червоною і чудернацькою жовтою.
За словами фермерів, вони очікують що така продукція скоро стане доступною українським споживачам. І навіть більше, вона витіснить імпортовані кавуни.
Варто зазначити, що у Європі давно стали популярні жовті кавуни. Як повідомлялось раніше, Україна відкрила єкспортний сезон кавунів. Перша партія ягід відправилась у сусідню Польщу.
12:17: У Польщі затримали українців, які завдали збитків державі на майже €2 млн
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