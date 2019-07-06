На Херсонщині виростили кольорові кавуни (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 06 липня 2019, 13:31

Українські фермери на Херсонщині здивували своїми кавунами. Так ягоди тепер мають нове забарвлення.

Новину передає «Преса України».

У Херсонській області почали вирощувати кавуни нетипового для рослини кольору. Так, ягоди мають жовту шкірку, а не зелену. А от середина кавуна може бути і звичною червоною і чудернацькою жовтою.

За словами фермерів, вони очікують що така продукція скоро стане доступною українським споживачам. І навіть більше, вона витіснить імпортовані кавуни.

Варто зазначити, що у Європі давно стали популярні жовті кавуни. Як повідомлялось раніше, Україна відкрила єкспортний сезон кавунів. Перша партія ягід відправилась у сусідню Польщу.