Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Переляканий Порошенко зняв з рахунку 34 мільйони доларів
  • Путін стягує зброю до українського кордону – Бондар
  • Журналіст назвав істину причину появи законопроекту про «дематюкізацію»

На Херсонщині виростили кольорові кавуни (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 06 липня 2019, 13:31
Версія для друку
На Херсонщині виростили кольорові кавуни (ВІДЕО)

Українські фермери на Херсонщині здивували своїми кавунами. Так ягоди тепер мають нове забарвлення.

Новину передає «Преса України».

У Херсонській області почали вирощувати кавуни нетипового для рослини кольору. Так, ягоди мають жовту шкірку, а не зелену. А от середина кавуна може бути і звичною червоною і чудернацькою жовтою.

За словами фермерів, вони очікують що така продукція скоро стане доступною українським споживачам. І навіть більше, вона витіснить імпортовані кавуни.

Варто зазначити, що у Європі давно стали популярні жовті кавуни. Як повідомлялось раніше, Україна відкрила єкспортний сезон кавунів. Перша партія ягід відправилась у сусідню Польщу.


 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції