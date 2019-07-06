Каліфорнію добряче сколихнув землетрус

Аня Мартинюк 06 липня 2019, 12:55

Вдруге за тиждень Каліфорнію сколихнув потужний землетрус. Так, американцям довелось ночувати на вулицях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що Каліфорнію сколихнув другий потужний землетрус. Підземні поштовхи з попередньою величиною 7,1 величини були зафіксовані у південній Каліфорнії в п'ятницю ввечері, лише через день після чергового землетрусу магнітудою 6,4.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів, землетрус, що стався близько 18:19 вечора за місцевим часом мав епіцентр неподалік від Риджкреста, приблизно там, де 4 липня стався землетрус, який мав величину 6,4.

За словами американців, землетруси їх добряче налякали, адже будівлі колихалися. Багато людей вийшли на вулиці, побоюючись обвалу будівель. Тим не менше, американські ЗМІ повідомили, що серйозних наслідків від землетрусу зафіксовано не було.

Варто зазначити, що останній землетрус у Каліфорнії вважається найбільшим за останні двадцять років.