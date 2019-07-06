У Польщі затримали українців, які завдали збитків державі на майже €2 млн

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Польські правоохоронці затримали групу українців та двох громадян Польщі, які незаконно налагодили виробництво сигарет.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що у Сілезькому воєводстві викрили фабрику цигарок, яка функціонувала незаконно. На ній же затримали 12 українців і двох громадян Польщі. Підозрюваним від 24 до 43 років.
За даними польських ЗМІ, правоохоронці вилучили майже 6 мільйонів штук цигарок та понад 2 тонни тютюну. Вже оцінено збитки Польщі. Так, держава недоотримала понад 8 мільйонів злотих, що еквівалентно 1,9 мільйона євро.
Як зазначається, спецоперація із затримання злочинців у Пєкари Шльонскє провели ще 1 липня. Операція пройшла на підставі інформації нідерландської податкової служби. Європол координував операцію.
До слова, затримані українці мали документи на легальне перебування у Польщі. Встановлено, що незаконний цех функціонував з 2018 року, а його продукція під виглядом однієї з відомих марок реалізовувалась у країнах ЄС.
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