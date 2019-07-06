Переляканий Порошенко зняв з рахунку 34 мільйони доларів

Аня Мартинюк 06 липня 2019, 08:26

Петро Порошенко заздалегідь почав готуватися до приходу на його місце Володимира Зеленського. Одіозний український президент забрав з банку 340 кілограмів доларів готівкою.

Новину передає «Преса України».

Колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов зробив гучну заяву. За його даними, Петро Порошенко всього за один місяць зняв зі своїх рахунків 34 мільйони доларів США. Про це юрист написав у соцмережі.

За словами Портнова, перші зняття готівки відбулися за три дні до другого туру виборів президента, а саме з 17 по 21 травня. Так, нині колишній український лідер тричі знімав з рахунку по мільйону доларів. За місяць в цілому одіозний експрезидент зняв 34 мільйони доларів готівкою.

«Друзі, в справі відмивання Порошенко злочинних доходів з'явилися нові цікаві факти. Ми звернули увагу на інформацію НБУ, що в період травня-червня 2019 року кошти фізичних осіб в належному Порошенко Міжнародному інвестиційному банку різко зменшилися на 799,9 млн гривень. Більш глибоке вивчення питання і контакт з банківськими чиновниками привів нас з дуже цікавих результатів. Виявляється, за три дні до другого туру президентських виборів, з 17-го по 21-е травня Порошенко зняв з рахунку в цьому банку три рази по одному мільйону доларів США. Прямо фізично і саме готівкою», - зазначив Портнов.

Він також уточнив, що зняття коштів Порошенком відбувалось 22,23,24,27,28,30,31 травня, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 і 18 червня. Так, політик знімав рівні суми, 1-2 мільйони доларів.

«В цілому фігурант за місяць зняв 34 млн доларів США готівкою, тобто близько 340 кілограм стодоларових купюр», - зазначив юрист.

«Ми зареєстрували вчора в ГБР клопотання з конкретними фактами і датами і плануємо довести, що ці гроші були вкрадені у держави і відмиті в офшорах. Тепер слідство має буде також вивчити, куди ці гроші пішли - просто сховав в інше місце, рятуючи їх від майбутнього арешту або на підкуп виборців, фінансування мітингів і зміст підконтрольних ЗМІ і порохоботов», - додав юрист.