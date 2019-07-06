Бекхеми вирішил огородитися від людей колючим дротом

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Девід та Вікторія Бекхем здивували своїх сусідів. Так, вони встановили колючий дріт навколо свого особняка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що Девід і Вікторія Бекхем вирішили встановити навколо свого особняка у Котсуолдсі колючий дріт, яким зазвичаю огороджують в’язниці. Причина такого ходу подій – у будинок Бекхемів уже двічі намагалися прокрастися зловмисники.
Один сусід Бекхемів заявив, що він здивувася, коли дізнався, що зірковій парі не знадобилось жодних дозволів для встановлення паркану з дротом.
«Тепер це місце нагадує Колдіца», - зазначив чоловік на умовах анонімності.
Нагадаємо, спроба вторгнення у будинок Бекхемів відбулася в жовтні минулого року, коли родина перебувала в Австралії. Тоді сім охоронців і дві собаки переслідували людину, яка пробралась на територію власності Бекхемів.
«Вони дуже захищають свою сім'ю і своє домашнє життя, тому думка, що люди втручаються в їх особистий простір, просто засмучує їх», - відзначило джерело, близьке до Бекхемів.
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