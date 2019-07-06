В Україні з’явиться ще одне професійне свято

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Кабмін вирішив створити в Україні ще одне професійне свято. Стало відомо, у кого з’явився привід для вітань.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 липня, стало відомо, що в Україні побільшає офіційних професійних свят. У Кабміні запропонували зробити 22 квітня Днем співробітника Державної кримінально-виконавчої служби України.
Проект указу уже отримав ухвалення урядом. Автори ідеї зазначили, що таке професійне свято необхідне, адже роль Кримінально-виконавчої служби у забезпеченні реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань велика.
Як повідомлялось раніше, цьогоріч в Україні вперше відзначали офіційне свято – День народження Степана Бандери. Воно припадає на 1 січня. Так, у 2019 році відзначили 110-ту річницю з дня народження лідера Організації українських націоналістів (ОУН).
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