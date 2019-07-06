Данилко пояснив бажання артистів йти в політику при Зеленському

Аня Мартинюк 06 липня 2019, 06:29

Андрій Данилко знайшов пояснення, чому українські артисти вирішили податися у політику. За його словами, вони отримали цікаві пропозиції.

Новину передає «Преса України».

Відома українська зірка Андрій Данилко, більш знайомий як Вєрка Сердючка, дав свій коментар з приводу того, що у політику рвонули естрадні артисти. За його словами, серед знаменитостей, які раптом зацікавились політикою, немає голодних людей. Тому він вважає, що зіркам зробили цікаві пропозиції.

Данилко зазначив, що наразі спроби артистів проявити себе у цій сфері викликають почуття незручності.

«Мабуть, є цікаві пропозиції до зірок, які йдуть сьогодні в політику. Ви розумієте про що я. Іншої причини я не бачу: є якась зацікавленість. Але мені здається, це неправильно. Погоджуючись на подібне, дуже просто зіпсувати собі репутацію. І я ось дивлюся на деякі речі зараз, і мені навіть буває ніяково», - прокоментував він.

Данилко також додав, що президенту Володимиру Зеленському, який все життя присвятив себе сцені, варто дати час.