Стало відомо, скільки українці витрачають на ліки

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Експерти проаналізували, скільки коштів витратили українці у 2018 році на ліки. Також було наведено статистичні дані з Європи.
Новину передає «Преса України».
Компанія Top Lead за підтримки фармацевтичної фірми «Дарниця», юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України представила довідник «Фармацевтика України 2019». У ньому зазначено, що у минулому році українці витрачали на ліки в середньому 73 долари на людину. Для прикладу, у 2016 році на один українець витрачав приблизно 54 долари на ліки.
Також наголошується, що європейці витрачають на ліки більше, ніж українці. Зокрема, в Естонії одна людина витрачає $258, в Португалії - $279, в Швеції - $509, в Норвегії - $613, в Ісландії - $764.
Варто зазначити, що 99% витрат на ліки українці покривають самі. Тим часом у Європі рахунок покривають медичною страховкою і державними програмами.
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