Стало відомо, скільки українці витрачають на ліки

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 14:11

Експерти проаналізували, скільки коштів витратили українці у 2018 році на ліки. Також було наведено статистичні дані з Європи.

Новину передає «Преса України».

Компанія Top Lead за підтримки фармацевтичної фірми «Дарниця», юридичної фірми Aequo і Торгово-промислової палати України представила довідник «Фармацевтика України 2019». У ньому зазначено, що у минулому році українці витрачали на ліки в середньому 73 долари на людину. Для прикладу, у 2016 році на один українець витрачав приблизно 54 долари на ліки.

Також наголошується, що європейці витрачають на ліки більше, ніж українці. Зокрема, в Естонії одна людина витрачає $258, в Португалії - $279, в Швеції - $509, в Норвегії - $613, в Ісландії - $764.

Варто зазначити, що 99% витрат на ліки українці покривають самі. Тим часом у Європі рахунок покривають медичною страховкою і державними програмами.