Українці можуть залишитись без вітчизняної горілки

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Стало відомо, що держпідприємство «Укрспирт» має певні труднощі у роботі, які можуть призвести до плачевних наслідків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що нові зміни в українському законодавстві заблокували відвантаження етилового спирту в Україні.
За даними представників монополіста «Укрспирт», наразі неможливо установити необхідні для відвантаження спирту витратоміри. Причина – в законодавстві не закріплено вимоги до них.
«Навіть якщо витратоміри будуть встановлені, їх статус ще не врегульовано юридично, потрібне узгодження умов на використання цих приладів», - зазначили у прес-службі.
Представники «Укрспирту» пояснили, що придбання та установка такого обладнання може розцінюватися як нецільове використання коштів.
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