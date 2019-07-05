Українці можуть залишитись без вітчизняної горілки

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 13:43

Стало відомо, що держпідприємство «Укрспирт» має певні труднощі у роботі, які можуть призвести до плачевних наслідків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що нові зміни в українському законодавстві заблокували відвантаження етилового спирту в Україні.

За даними представників монополіста «Укрспирт», наразі неможливо установити необхідні для відвантаження спирту витратоміри. Причина – в законодавстві не закріплено вимоги до них.

«Навіть якщо витратоміри будуть встановлені, їх статус ще не врегульовано юридично, потрібне узгодження умов на використання цих приладів», - зазначили у прес-службі.

Представники «Укрспирту» пояснили, що придбання та установка такого обладнання може розцінюватися як нецільове використання коштів.