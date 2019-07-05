Путін стягує зброю до українського кордону – Бондар

Компанії найбагатшої людини у світі виповнилось 25 років 12:38
Кортні Кардашян показала схудле завдяки кето-дієті тіло 10:42
Коломойський запропонував Гонтаревій літак для прибуття на допит у ГПУ 09:13
Віце-прем'єр-міністр України продемонстрував укранцям пояс за $700 08:44
Сотні українських підприємств експортуватимуть товари до ЄС на спрощених умовах 12:59
Путін озвучив умови для конструктивного діалогу з Зеленським 11:47
На північному сході Китаю пройшло нищівне торнадо (ВІДЕО) 11:16
75-річний рокер з Led Zeppelin відсвяткував «повноліття» коханої 10:12
Почему суши сеты так популярны среди ценителей японской кухни 10:10
Журналіст назвав істину причину появи законопроекту про «дематюкізацію» 09:37
Игорь Мазепа создал компанию «Concorde Capital», которая обслуживает коррупционеров 08:05
У Дніпрі дівчина зірвалась з висоти під час пробирання в гуртожиток по мотузці 14:19
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Клининговая компания Uborka 24 - Ваше время бесценно! Не тратьте его на уборку. 05:43
Генерал-майор Богдан Бондар зробив важливу заяву. За його словами, російська сторона стягує смертоносну зброю до України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що поблизу українсько-російського кордону спостерігається підозріла активність з боку країни-окупанта. Заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що в декількох напрямках стягують смертоносну зброю.
«Це і на харківському напрямі і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання», - уточний генерал-майор.
Тим не менше він наголосив, що такі дії, однак поступові, спостерігались протягом всієї війни на Донбасі.
«Просто на початковому рівні, скажімо, у них і можливості були обмежені. І за цей час вони побудували і полігони, і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрям був не зовсім загрозливим для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізницю, яка вже не проходить по території України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил і засобів, в тому числі в окремі райони», - зауважив Бондар.
Нагадаємо, раніше російські найманці заявляли, що літо – прекрасна пора для реалізації проекту «Новоросія».
12:38: Компанії найбагатшої людини у світі виповнилось 25 років
11:21: Коктебель залило фекаліями
10:42: Кортні Кардашян показала схудле завдяки кето-дієті тіло
09:13: Коломойський запропонував Гонтаревій літак для прибуття на допит у ГПУ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.