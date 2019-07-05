Путін стягує зброю до українського кордону – Бондар

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 13:16

Генерал-майор Богдан Бондар зробив важливу заяву. За його словами, російська сторона стягує смертоносну зброю до України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, стало відомо, що поблизу українсько-російського кордону спостерігається підозріла активність з боку країни-окупанта. Заступник командувача штабу ООС генерал-майор Богдан Бондар заявив, що в декількох напрямках стягують смертоносну зброю.

«Це і на харківському напрямі і сюди ближче до Маріуполя. Ми бачимо певне розгортання», - уточний генерал-майор.

Тим не менше він наголосив, що такі дії, однак поступові, спостерігались протягом всієї війни на Донбасі.

«Просто на початковому рівні, скажімо, у них і можливості були обмежені. І за цей час вони побудували і полігони, і місця для розташування військових частин, підрозділів, розширили ті складові, які були до цього. Тому що цей напрям був не зовсім загрозливим для Російської Федерації, але зараз вони практично відбудували залізницю, яка вже не проходить по території України. Тобто вони побудували військову інфраструктуру, для того щоб можна було в короткі терміни здійснити перекидання сил і засобів, в тому числі в окремі райони», - зауважив Бондар.

Нагадаємо, раніше російські найманці заявляли, що літо – прекрасна пора для реалізації проекту «Новоросія».