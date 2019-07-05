Компанії найбагатшої людини у світі виповнилось 25 років

Аня Мартинюк 05 липня 2019, 12:38

Відома компанія Amazon святкує своє 25-річчя. Експерти нагадали, з чого починала велика онлайн-платформа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 липня, компанії Джефа Безоса Amazon виповнилось 25 років. Так, за цей час компанія виросла з онлайн-ринку для книг в масштабну онлайн-платформу, де можна швидко замовити цілий ряд речей.

Крім того, за цей час Amazon встигла випустити ряд своїх власних продуктів, таких як камери Alexa, дверні дзвінки та багато чого іншого.

«Amazon не є лише веб-сайтом з продуктами, які ми хочемо отримати; це величезний спектр продуктів, послуг і логістичних мереж», - зазначили експерти.

Мережа кур'єрів фірми зростає. Повідомляється, що до 2021 року Amazon матиме близько 70 авіалайнерів Boeing у США. Також компанія націлена розвинутись у Великій Британії.