Компанії найбагатшої людини у світі виповнилось 25 років

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Відома компанія Amazon святкує своє 25-річчя. Експерти нагадали, з чого починала велика онлайн-платформа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 липня, компанії Джефа Безоса Amazon виповнилось 25 років. Так, за цей час компанія виросла з онлайн-ринку для книг в масштабну онлайн-платформу, де можна швидко замовити цілий ряд речей.
Крім того, за цей час Amazon встигла випустити ряд своїх власних продуктів, таких як камери Alexa, дверні дзвінки та багато чого іншого.
«Amazon не є лише веб-сайтом з продуктами, які ми хочемо отримати; це величезний спектр продуктів, послуг і логістичних мереж», - зазначили експерти.
Мережа кур'єрів фірми зростає. Повідомляється, що до 2021 року Amazon матиме близько 70 авіалайнерів Boeing у США. Також компанія націлена розвинутись у Великій Британії.
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